Пожар вспыхнул в общежитии Усть-Каменогорска: эвакуированы 68 человек
Среди эвакуированных – 19 детей.
Сегодня, 23:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:30Сегодня, 23:30
37Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Усть-Каменогорске из-за пожара в общежитии эвакуировали 68 человек, из них 19 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огонь вспыхнул в четырёхэтажном здании общежития по улице Тимирязева. В комнате на первом этаже горела мебель на площади 5 квадратных метров. Густой дым окутал здание.
Огнеборцы оперативно справились с загоранием. Врачи Центра медицины катастроф осмотрели граждан и оказали необходимую первую помощь.
Самое читаемое
- Гимнаст Милад Карими взял второе золото в Дохе
- Культурный диалог в Ереване: Президент Армении принял Аиду Балаеву
- Автобус с детьми перевернулся под Астаной: юного футболиста санавиацией отправят в Павлодар
- В Акмолинской области перевернулся автобус с детьми: что известно о состоянии юных футболистов
- В МИРЕ: трагедия в Конго, угрозы Трампа, переговоры Ирана и России