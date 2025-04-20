  • 20 Апреля, 23:38
  • BAIGENEWS

Пожар вспыхнул в общежитии Усть-Каменогорска: эвакуированы 68 человек

Среди эвакуированных – 19 детей.

Сегодня, 23:30
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 23:30
Сегодня, 23:30
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Усть-Каменогорске из-за пожара в общежитии эвакуировали 68 человек, из них 19 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огонь вспыхнул в четырёхэтажном здании общежития по улице Тимирязева. В комнате на первом этаже горела мебель на площади 5 квадратных метров. Густой дым окутал здание.

Огнеборцы оперативно справились с загоранием. Врачи Центра медицины катастроф осмотрели граждан и оказали необходимую первую помощь.

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