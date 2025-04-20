В Усть-Каменогорске из-за пожара в общежитии эвакуировали 68 человек, из них 19 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огонь вспыхнул в четырёхэтажном здании общежития по улице Тимирязева. В комнате на первом этаже горела мебель на площади 5 квадратных метров. Густой дым окутал здание.

Огнеборцы оперативно справились с загоранием. Врачи Центра медицины катастроф осмотрели граждан и оказали необходимую первую помощь.