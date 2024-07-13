  • 13 Июля, 11:36
  • BAIGENEWS

Пожар вспыхнул в гаражах в Акмолинской области

Сегодня, 10:44
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: МЧС РК

В городе Кандыагаш Акмолинской области произошло возгорание двух гаражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Огнеборцы ликвидировали пожар за 15 минут с момента вызова. Площадь, охваченная огнём составила 24 квадратных метра. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.

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