Пожар вспыхнул в гаражах в Акмолинской области
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
96Фото: МЧС РК
В городе Кандыагаш Акмолинской области произошло возгорание двух гаражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Огнеборцы ликвидировали пожар за 15 минут с момента вызова. Площадь, охваченная огнём составила 24 квадратных метра. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.
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