Пожар вспыхнул в гаражах в Акмолинской области

В городе Кандыагаш Акмолинской области произошло возгорание двух гаражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Огнеборцы ликвидировали пожар за 15 минут с момента вызова. Площадь, охваченная огнём составила 24 квадратных метра. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.