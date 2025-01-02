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Пожар вспыхнул в дачном садоводстве в Акмолинской области

Огнеборцы вовремя остановили огонь, не дав ему распространиться на соседние дачи.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: МЧС РК

В Акмолинской области пожарные предотвратили распространение огня по дачному садоводству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в дачном кооперативе посёлка Зеленый Бор. Огонь охватил дачный дом, баню и дворовые постройки под одной крышей.

"На момент прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнём и шел густой дым. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на рядом стоящие дачные дома. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится сообщении.

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