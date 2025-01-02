В Акмолинской области пожарные предотвратили распространение огня по дачному садоводству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в дачном кооперативе посёлка Зеленый Бор. Огонь охватил дачный дом, баню и дворовые постройки под одной крышей.