  • 2 Июля, 15:35
  • BAIGENEWS

Пожар вспыхнул в бане частного дома в Алматы

Сегодня, 14:36
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36
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Фото: МЧС РК

В Алматы потушили пожар в бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.

"На территории одного из частных жилых домов Алатауского района произошло загорание бани. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 24 минуты с момента поступления вызова на площади 70 кв.м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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