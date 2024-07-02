Пожар вспыхнул в бане частного дома в Алматы
Сегодня, 14:36
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Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
99Фото: МЧС РК
В Алматы потушили пожар в бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.
"На территории одного из частных жилых домов Алатауского района произошло загорание бани. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 24 минуты с момента поступления вызова на площади 70 кв.м", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
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