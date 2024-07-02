Пожар вспыхнул в бане частного дома в Алматы

В Алматы потушили пожар в бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.

"На территории одного из частных жилых домов Алатауского района произошло загорание бани. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 24 минуты с момента поступления вызова на площади 70 кв.м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.