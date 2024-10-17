Пожар вспыхнул в автобусном парке Астаны
Сегодня, 03:27
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Сегодня, 03:27Сегодня, 03:27
76Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Астане в районе Байконыр вспыхнул пожар на территории автобусного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В моторном цехе горело подсобное помещение. Пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
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