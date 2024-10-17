Пожар вспыхнул в автобусном парке Астаны

В Астане в районе Байконыр вспыхнул пожар на территории автобусного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В моторном цехе горело подсобное помещение. Пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет.