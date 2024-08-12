Пожар возник в многоэтажке Астаны

Пожар возник в многоэтажном жилом комплексе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В одном из кафе произошло возгорание наружной вытяжной трубы, которая крепилась к стене высотного жилого дома. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев не допущено распространение огня на кровлю высотки. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – сообщили в МЧС.