Пожар возник в многоэтажке Астаны
Сегодня, 00:10
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Сегодня, 00:10Сегодня, 00:10
38Фото: скриншот видео
Пожар возник в многоэтажном жилом комплексе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"В одном из кафе произошло возгорание наружной вытяжной трубы, которая крепилась к стене высотного жилого дома. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев не допущено распространение огня на кровлю высотки. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
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