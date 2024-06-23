Пожар возле "Хан Шатыра": аким Астаны встретился с жильцами пострадавших квартир

Аким столицы встретился с жильцами ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", где вчера произошёл крупный пожар. Об этом Женис Касымбек написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Формируем рабочую комиссию по ликвидации последствий пожара. Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", — сообщил Женис Касымбек.

Напомним, 22 июня на 26 этаже элитного жилищного комплекса вспыхнула наружная облицовки здания, едкий дым охватил практически всю высотку. Огнеборцы работали по повышенному рангу опасности. Между тем, видео с места события облетели социальные сети, а российские СМИ сообщили о мощном пожаре в высотке рядом с крупным ТРЦ "Хан-Шатыр", который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой "шатёр" в мире.

Пожарным пришлось эвакуировать людей, а на месте происшествия создать штаб. Позже в МЧС сообщили, что угроза распространения огня снята, а затем заявили о полной ликвидации пожара. Позже огнеборцы поделились кадрами спасения трёхмесячного малыша.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek