  • 1 Февраля, 11:50
  • BAIGENEWS

Пожар во дворе строящегося жилого комплекса потушили в Караганде

Специалисты МЧС предотвратили угрозу распространения огня.

Сегодня, 10:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: МЧС РК

Пожар вспыхнул по улице Дюсембекова  в Караганде, во дворе строящегося жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелся контейнер, переоборудованный под офисное помещение. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. 

"Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не дали распространиться огню на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

 

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