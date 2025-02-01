Пожар вспыхнул по улице Дюсембекова в Караганде, во дворе строящегося жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелся контейнер, переоборудованный под офисное помещение. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.