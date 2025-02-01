Пожар во дворе строящегося жилого комплекса потушили в Караганде
Специалисты МЧС предотвратили угрозу распространения огня.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
100Фото: МЧС РК
Пожар вспыхнул по улице Дюсембекова в Караганде, во дворе строящегося жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Загорелся контейнер, переоборудованный под офисное помещение. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
"Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не дали распространиться огню на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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