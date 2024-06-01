Пожар в зоне отдыха потушили в Шымкенте
Сегодня, 08:15
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Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
63Фото: МЧС РК
Огнеборцы Шымкента за полчаса потушили возгорание в зоне отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На территории недействующей зоны отдыха Каратауского района произошел пожар в помещении раздевалок с переходом огня на деревянные топчаны. Спасатели ликвидировали горение за 30 минут с момента вызова на площади 205 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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