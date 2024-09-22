  • 22 Сентября, 12:05
  • BAIGENEWS

Пожар в зоне отдыха потушили в Алматинской области

Сегодня, 11:26
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: скриншот с видео

Пожарные Алматинской области потушили возгорание в зоне отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар разгорелся на территории зоны отдыха в селе Рыскулова Талгарского района.

"Горела баня. Огонь удалось ликвидировать на площади 120 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

 

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