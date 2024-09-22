Пожар в зоне отдыха потушили в Алматинской области
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
85Фото: скриншот с видео
Пожарные Алматинской области потушили возгорание в зоне отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар разгорелся на территории зоны отдыха в селе Рыскулова Талгарского района.
"Горела баня. Огонь удалось ликвидировать на площади 120 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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