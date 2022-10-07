Пожар в "Зимней вишне": совладельца ТРЦ приговорили к восьми годам тюрьмы

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Бывшего генерального директора и совладельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Его обвиняли в даче взятки главе местного Госстройназора при реконструкции здания торгово-развлекательного центра с нарушениями. Суд счёл этот факт доказанным и признал Вишневского виновным.

В ходе заседания совладелец ТРЦ признал ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода объекта в эксплуатацию. При этом с его слов, в последний раз дело с "Зимней вишней" он имел в 2016 году, за два года до пожара.

Ранее Кемеровский суд назначил наказание всем фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне", которое начали рассматривать в мае 2019 года. В итоге виновными признали восемь человек: охранника, бывших руководителей ТРЦ, пожарных, техперсонал по обслуживанию пожарной сигнализации и руководителя компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию.

Напомним, трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года. В тот день погибло 60 человек, 37 из них — дети. 28 марта 2018 года в России был объявлен днём общенационального траура.