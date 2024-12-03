  • 3 Декабря, 17:09
  • BAIGENEWS

Пожар в ЖК "Манхэттен" тушат в Астане

Информация о пострадавших не поступала.

Сегодня, 16:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: МЧС РК

Пожар в одной из квартир в ЖК "Манхэттен" произошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Силы МЧС выехали на вызов в район Нура - на улицу Анет баба.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

"Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили кратко в МЧС РК.

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