Пожар в ЖК "Манхэттен" тушат в Астане
Информация о пострадавших не поступала.
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
173Фото: МЧС РК
Пожар в одной из квартир в ЖК "Манхэттен" произошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Силы МЧС выехали на вызов в район Нура - на улицу Анет баба.
Видео с места происшествия появилось в Сети.
"Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили кратко в МЧС РК.
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