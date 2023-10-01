Пожар в ЖК "Аккент": жильцы вернулись в свои квартиры

Жильцы алматинского жилого комплекса "Аккент", где 1 августа произошёл сильный пожар, вернулись в свои квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Из 96 пострадавших от пожара жилых площадей в порядок привели 95, собственники одной квартиры отказались от ремонта. В настоящее время дом заселен на 100%.

"По поручению акима Алматы Ерболата Досаева и при поддержке акимата района из резерва ДЧС были выделены средства для косметического ремонта квартир. Застройщиком полностью проведены работы по замене кабеля, по восстановлению приборов учета, подъездных, лифтовых и этажных площадок", — рассказал аким Алатауского района Азамат Калдыбеков.

Для жителей дома организовали мероприятие по случаю возвращения семей в квартиры. Одному из жителей дома Жанибеку Кулыйбаеву аким района вручил благодарственное письмо за спасение жильцов дома с риском для собственной жизни.

Ответственность за состояние инженерных коммуникаций и подъездов взял на себя застройщик — ТОО "Ayt Housing Complex". Электричество, водоснабжение в доме были полностью восстановлены 2 сентября.

"Со стороны акимата была профинансирована аренда квартир на два месяца жителям. В течение этого времени мы, как застройщик, по своей инициативе восстановили общие площади дома — шахты, электрокабели, двери в шахтах заменили на алюминиевые, все кабели проложили, счетчики электропитания восстановили. На общих площадях сделан капитальный ремонт. Также наружная пожарная лестница, пожарная сигнализация, вентиляторы, дымоотводы — эта вся система работает, мы её протестировали с сотрудниками акимата", — сказал генеральный директор строительной компании Ayt Housing Complex Канат Ералиев.

Ремонтом в квартирах занималось ТОО "Болашақ Құрылыс-S" на основе дефектных актов. По словам подрядчика, старались учесть пожелания индивидуально в рамках имеющегося бюджета. Ремонт начали с верхних этажей. Жители дома возвращались по мере готовности квартир: 10 сентября стартовал процесс заселения.

"Во всех квартирах стоял очень тяжелый запах. Здесь была применена технология озонирования. Это определенная обработка воздуха в квартирах, которая позволила исключить запах. Сейчас свежий воздух в домах, люди заехали, все довольны", — отметил управляющий проектом ТОО "Болашақ S құрылыс" Сергей Ковалёв.

По информации ДЧС, во всех 58 домах мкр. Аккент проведена проверка пожарной безопасности. Выявленные нарушения связаны преимущественно с загромождением аварийных выходов. Сотрудники ДЧС по всему городу проводят пожарно-тактические учения, профилактические выездные беседы по разъяснению требований пожарной безопасности с жильцами многоквартирных жилых домов и с представителями КСК, ОСИ. Однако, до сих пор есть случаи, когда жители блокируют лестничные клетки и пути эвакуации. Поэтому профилактика продолжается, разъяснительной работой будут охвачены 1079 взятых на учёт высотных домов, отметили в акимате Алматы.

1 августа в 16-этажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошёл пожар. Спасаясь от пожара, люди выпрыгивали из окон многоэтажки. В результате пожара скончалась женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью.

В больницу доставили 31 жильца дома, 16 из них - дети. Свыше 300 жильцов эвакуировали.

В ДЧС Алматы рассказали, что в горевшей многоэтажке были неисправны системы противодымной защиты, аварийные лестницы в ЖК оказались закрыты.

Шестеро человек, спасших людей во время пожара в ЖК "Аккент", получили государственные награды от имени президента Касым-Жомарта Токаева.