Пожар в здании электрозавода в Москве: спасены 120 человек
Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения.
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Во время пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы эвакуированы 120 человек, трое из них госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным МЧС России, пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей, оставшихся заблокированными, с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку.
"На место пожара незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи. Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.
Пожару присвоили четвёртый ранг опасности из пяти возможных.
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