Во время пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы эвакуированы 120 человек, трое из них госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным МЧС России, пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей, оставшихся заблокированными, с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку.

"На место пожара незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи. Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.

Пожару присвоили четвёртый ранг опасности из пяти возможных.