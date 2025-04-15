Пожар в ВКО локализован: Задействована авиация МЧС
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В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области огнеборцы боролись с загоранием камыша и сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.
Очаг возгорания находился на открытой труднодоступной болотистой местности.
Для тушения пожара задействована авиация МЧС Казахстана и МИО.
"На борту воздушного судна Казавиаспас МЧС находятся 12 спасателей. Загружено всё необходимое оборудование. Использование авиации позволяет оперативно добраться до труднодоступных участков местности, провести разведку обстановки с воздуха и эффективно ликвидировать очаги возгорания", - говорится в сообщении.
Было произведено 32 сброса, это более 90 тонн воды.
Предварительная площадь пожара 2000 га.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что тушение пожара осложняется ветром с порывами достигаюшими 19–20 м/с.
Сегодня на заседании правительства заявили, что регионы Казахстана оказались не готовы к пожароопасному сезону.
Премьер Олжас Бектенов поручил провести расследование по фактам пожара в двух регионах.
По словам главы кабмина, для быстрого реагирования на пожары в Казахстане разработали новый алгоритм действий. Но первые природные возгорания в Павлодарской и Абайской областях показали, что он не был выполнен.
Повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Также ожидается засушливое лето.
Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары".
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