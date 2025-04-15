В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области огнеборцы боролись с загоранием камыша и сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.

Очаг возгорания находился на открытой труднодоступной болотистой местности.

Для тушения пожара задействована авиация МЧС Казахстана и МИО.

"На борту воздушного судна Казавиаспас МЧС находятся 12 спасателей. Загружено всё необходимое оборудование. Использование авиации позволяет оперативно добраться до труднодоступных участков местности, провести разведку обстановки с воздуха и эффективно ликвидировать очаги возгорания", - говорится в сообщении.

Было произведено 32 сброса, это более 90 тонн воды.

Предварительная площадь пожара 2000 га.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что тушение пожара осложняется ветром с порывами достигаюшими 19–20 м/с.

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Премьер Олжас Бектенов поручил провести расследование по фактам пожара в двух регионах.

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Повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Также ожидается засушливое лето.

Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары".