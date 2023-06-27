Пожар в Усть-Каменогорске: огонь тушат с помощью вертолёта

Сухая трава горит на восточной окраине Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве. На тушение направили вертолет МИ-8, передаёт BaigeNews.kz.

Сильные порывы ветра распространяли огонь молниеносно.

"Одной из причин пожара мог стать человеческий фактор - неосторожное обращение с огнём. Из-за сильного ветра, направление которого менялось, огонь охватывал гектар за гектаром. Дым окутал окрестности города, чувствовался запах гари. Было принято решение привлечь вертолёт с водосливным устройством. С вертолёта совершено семь сбросов воды, что помогло остановить действующую кромку пожара. Огнеборцы и лесники продолжили тушение оставшихся дымоточек с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Загорание травы локализовано на площади 14,2 гектара", - сообщил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.