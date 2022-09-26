Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

Пожар на Кок-Жайлау в Алматы потушили, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города. Сообщается, что площадь пожара составила пять гектаров.

"Для доставки личного состава к месту загорания (1 720 метров) на высоту, использовался вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК. Пожар был локализован в 13:03. Ликвидирован в 13:28 час. Площадь пожара пять гектаров. В тушении задействованы 56 человек личного состава ДЧС города Алматы, 13 единиц техники, вертолет "Казавиаспас" МЧС РК, шесть человек АО "Казавиалесохрана", 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП", - сообщили в ДЧС.

Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности и перепадами высот, отметили в ведомстве.