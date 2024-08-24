Пожар в труднодоступной горной местности тушили вертолётом в ВКО
Сегодня, 14:13
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Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
95Фото: кадр из видео
В Синегорском лесничестве ВКО зогорелись сухая трава и кустарник. Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, осуществлено шесть сбросов воды. Пожар ликвидирован на площади 0,3 га", — говорится в сообщении.
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