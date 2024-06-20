Пожар в торговых павильонах Косшы предотвратили огнеборцы
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
95Фото: ДЧС Акмолинской области
Мусор рядом с торговыми павильонами загорелся в Косшы. Пожар едва не перекинулся на торговые павильоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
В ведомстве выясняют причину пожара.
“В городе Косшы Акмолинской области на одной из частных территорий, где расположены павильоны, произошло загорание мусора с переходом огня на наружные обшивки торговых объектов”, - говорится в сообщении.
Силами ДЧС пожар ликвидирован за 27 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.
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