Пожар в торговых павильонах Косшы предотвратили огнеборцы

Мусор рядом с торговыми павильонами загорелся в Косшы. Пожар едва не перекинулся на торговые павильоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

В ведомстве выясняют причину пожара.

“В городе Косшы Акмолинской области на одной из частных территорий, где расположены павильоны, произошло загорание мусора с переходом огня на наружные обшивки торговых объектов”, - говорится в сообщении.

Силами ДЧС пожар ликвидирован за 27 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.