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Пожар в торговом центре "Москва" вспыхнул в Алматы

Информация по пострадавшим не поступала.

Сегодня, 17:39
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: скриншот с видео

Из ТРЦ "Москва" в Алматы из-за пожара эвакуировали посетителей. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, загорелся электродвигатель воздуховода вытяжной трубы в кровле в ТРЦ в Ауэзовском районе.

"Обстоятельства инцидента уточняются. Информация по пострадавшим не поступала", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к этому часу огонь полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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