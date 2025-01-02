Пожар в торговом центре "Москва" вспыхнул в Алматы
Информация по пострадавшим не поступала.
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
176Фото: скриншот с видео
Из ТРЦ "Москва" в Алматы из-за пожара эвакуировали посетителей. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, загорелся электродвигатель воздуховода вытяжной трубы в кровле в ТРЦ в Ауэзовском районе.
"Обстоятельства инцидента уточняются. Информация по пострадавшим не поступала", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к этому часу огонь полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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