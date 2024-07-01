Пожар в многоэтажке тушат в Астане

Квартира загорелась в одной из столичных многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В эти минуты огнеборцы Астаны тушат пожар в одном из многоэтажных жилых домов Обстоятельства инцидента уточняются", - говорится в сообщении.