Пожар в многоэтажке тушат в Астане
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
77Фото: скриншот
Квартира загорелась в одной из столичных многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В эти минуты огнеборцы Астаны тушат пожар в одном из многоэтажных жилых домов Обстоятельства инцидента уточняются", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- Жалгас Жумагулов завоевал титул в США
- Спали в палатке из фольги: фермер держал в рабстве шесть человек
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев