Пожар в шестиэтажном жилом доме произошел в Астане
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
42Фото: baigenews.kz
В одной из квартир столичной многоэтажки произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В ходе тушения пожара силами столичных пожарных спасено 4 человека, из них двое детей.
"В 11:12 часов пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу ул. Конституции, 22 на возгорание в квартире на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 11:26, ликвидирован в 12:07. Всего задействовано 27 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Астаны.
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