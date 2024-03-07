Пожар в шестиэтажном жилом доме произошел в Астане

В одной из квартир столичной многоэтажки произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ходе тушения пожара силами столичных пожарных спасено 4 человека, из них двое детей.

"В 11:12 часов пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу ул. Конституции, 22 на возгорание в квартире на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 11:26, ликвидирован в 12:07. Всего задействовано 27 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Астаны.