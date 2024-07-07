  • 7 Июля, 10:04
  • BAIGENEWS

Пожар в шашлычной потушили в Алматы

Сегодня, 09:56
АВТОР
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pixabay Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56
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Фото: pixabay

Утром 7 июля в Бостандыкском районе Алматы, на территории ресторана, загорелось отдельно стоящее помещение шашлычной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Силами МЧС угроза распространения огня в близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается",  — говорится в сообщении.

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