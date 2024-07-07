Пожар в шашлычной потушили в Алматы
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
10Фото: pixabay
Утром 7 июля в Бостандыкском районе Алматы, на территории ресторана, загорелось отдельно стоящее помещение шашлычной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Силами МЧС угроза распространения огня в близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
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