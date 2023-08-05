Пожар в "Семей Орманы" удалось локализовать

В МЧС сообщили о локализации лесного пожара в государственном природном резервате "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

"5 августа в 10:21 загорание лесного массива на территории ГЛПР "Семей Орманы" локализовано. По данным резервата, площадь горения составляет 27 га. В связи со стабилизацией обстановки подразделения МЧС возвращены на места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа в 15:30 в подразделения МЧС по области Абай поступило сообщение о загорании на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы". На место ЧП отправились силы и средства ДЧС области Абай. Для разведки и тушения с воздуха вылетели вертолёты. В ликвидации огня были задействованы 130 человек и 25 единиц техники.