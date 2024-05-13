Пожар в "Семей орманы": суд вынес приговор сотрудникам резервата

В Бородулихинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы" о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

"Санкцией статьи 292 ч.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", - говорится в сообщении суда.

Судом установлено, что В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т.д.

Напомним, 8 июня 2023 года стало известно о пожаре в лесу на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы".

По данным на 13 июня площадь лесного пожара охватила 60 тысяч гектаров. На его тушение направили спасателей из трех регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня.

Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили еще 11 тел погибших.

Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

Генпрокуратура рассматривала три версии возникновения пожара, первая — это умышленный поджог.