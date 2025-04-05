Пожар на территории Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы" в Абайской области локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сообщалось, что 4 апреля в Бескарагайском районе области Абай возник степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Пожар охватил квартал Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".

"В настоящее время распространение огня остановлено, ситуация стабилизируется. По словам специалистов, этому также способствовали дожди", – сообщает акимат Абайской области.

Отмечается, что тушению пожара привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолёт. В ликвидации пожара задействованы силы ДЧС Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сотрудники организаций "Семей орманы" и "Ертіс орманы", а также местных исполнительных органов.

Фото акимата области Абай

На месте происшествия находится аким региона Берик Уали.

"Прежде всего, важны жизнь и безопасность людей. Все ресурсы и техника должны быть максимально задействованы. Сейчас из Усть-Каменогорска и Павлодара направляется дополнительная помощь. Утром лично проведу облёт территории на вертолёте. Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил Берик Уали.

На данный момент угрозы для населённых пунктов нет, обстановка в регионе полностью контролируется, отметили в акимате региона.