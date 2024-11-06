Пожар в сауне произошёл в Караганде

Сауна сгорела в Караганде. В здании частично обрушились перекрытия, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Муканова.

"В здании сауны Terma Lux произошло горение деревянной обрешётки кровли и перекрытия на общей площади 90 квадратных метров с последующим частичным обрушением перекрытия на площади семь квадратных метров", - уточнили в ДЧС.

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.