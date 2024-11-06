  • 6 Ноября, 23:00
  • BAIGENEWS

Пожар в сауне произошёл в Караганде

Сегодня, 22:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Карагандинской области Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
46
Фото: ДЧС Карагандинской области

Сауна сгорела в Караганде. В здании частично обрушились перекрытия, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Муканова.

"В здании сауны Terma Lux произошло горение деревянной обрешётки кровли и перекрытия на общей площади 90 квадратных метров с последующим частичным обрушением перекрытия на площади семь квадратных метров", - уточнили в ДЧС. 

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

 

Самое читаемое

Наверх