Пожар в сауне произошёл в Караганде
Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47Сегодня, 22:47
46Фото: ДЧС Карагандинской области
Сауна сгорела в Караганде. В здании частично обрушились перекрытия, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС региона, пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Муканова.
"В здании сауны Terma Lux произошло горение деревянной обрешётки кровли и перекрытия на общей площади 90 квадратных метров с последующим частичным обрушением перекрытия на площади семь квадратных метров", - уточнили в ДЧС.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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