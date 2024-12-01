Пожар в санатории ликвидирован в Туркестанской области
Он начинался с помещения пристроенной бани.
Сегодня, 07:22
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Сегодня, 07:22Сегодня, 07:22
131Фото: МЧС РК
В селе Коктерек Сарыагашского района загорелась обшивка 3-х этажного здания санатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Огонь начал распространяться со встроенного банного помещения на 1-м этаже.
"Силами МЧС пожар был ликвидирован. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 22 человека", – сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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