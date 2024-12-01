  • 1 Декабря, 08:28
  • BAIGENEWS

Пожар в санатории ликвидирован в Туркестанской области

Он начинался с помещения пристроенной бани.

Сегодня, 07:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:22
Сегодня, 07:22
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Фото: МЧС РК

В селе Коктерек Сарыагашского района загорелась обшивка 3-х этажного здания санатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Огонь начал распространяться со встроенного банного помещения на 1-м этаже.

"Силами МЧС пожар был ликвидирован. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 22 человека", – сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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