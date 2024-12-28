В электрощитовой одного из жилых комплексов города Косшы Акмолинской области произошло короткое замыкание, после чего загорелось потолочное перекрытие в салоне красоты, расположенном в подвале дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничному маршу 43 человека, из них 18 детей. Также с верхних этажей с помощью автолестницы удалось спасти четверых человек, из них трое детей", — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Четыре человека с признаками отравления продуктами горения госпитализированы.