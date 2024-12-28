  • 28 Декабря, 23:43
  • BAIGENEWS

Пожар в салоне красоты: в Косшы из горящего дома спасли 47 человек

Среди них 18 детей.

Сегодня, 22:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: МЧС РК

В электрощитовой одного из жилых комплексов города Косшы Акмолинской области произошло короткое замыкание, после чего загорелось потолочное перекрытие в салоне красоты, расположенном в подвале дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

"Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничному маршу 43 человека, из них 18 детей. Также с верхних этажей с помощью автолестницы удалось спасти четверых человек, из них трое детей", — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Четыре человека с признаками отравления продуктами горения госпитализированы. 

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