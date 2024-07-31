  • 31 Июля, 18:53
  • BAIGENEWS

Пожар в ресторане произошёл в Алматы

Сегодня, 18:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Алматы Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
89
Фото: ДЧС Алматы

В Алматы ликвидировали пожар в ресторане, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло одном из заведений в микрорайоне Орбита-1.

"Произошло горение мангального помещения на площади 42 квадратных метра. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", -сообщили в МЧС.

Причина устанавливается.

Самое читаемое

Наверх