Пожар в ресторане произошёл в Алматы

В Алматы ликвидировали пожар в ресторане, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло одном из заведений в микрорайоне Орбита-1.

"Произошло горение мангального помещения на площади 42 квадратных метра. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", -сообщили в МЧС.