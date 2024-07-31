Пожар в ресторане произошёл в Алматы
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
89Фото: ДЧС Алматы
В Алматы ликвидировали пожар в ресторане, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло одном из заведений в микрорайоне Орбита-1.
"Произошло горение мангального помещения на площади 42 квадратных метра. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", -сообщили в МЧС.
Причина устанавливается.
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