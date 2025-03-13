Пожар в ресторане потушили в Астане
Причина случившегося устанавливается.
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
184Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в одном из ресторанов в Астане. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В одном из ресторанов, расположенных по проспекту Мангилик ел в районе Есиль, произошло возгорание жировых отложений в вытяжке кухонного помещения. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на развивающейся стадии", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.