Пожар произошёл в одном из ресторанов в Астане. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В одном из ресторанов, расположенных по проспекту Мангилик ел в районе Есиль, произошло возгорание жировых отложений в вытяжке кухонного помещения. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на развивающейся стадии", - уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.