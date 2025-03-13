  • 13 Марта, 22:30
  • BAIGENEWS

Пожар в ресторане потушили в Астане

Причина случившегося устанавливается.

Сегодня, 20:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в одном из ресторанов в Астане. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В одном из ресторанов, расположенных по проспекту Мангилик ел в районе Есиль, произошло возгорание жировых отложений в вытяжке кухонного помещения.  Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на развивающейся стадии", - уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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