Пожар в ресторане Астаны ликвидировали
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
136Фото: МЧС РК
Столичные пожарные потушили ресторан в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллонов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что очаг пожара находился на кухонном помещении. Жертв и пострадавших нет.
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