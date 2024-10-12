Пожар в ресторане Астаны ликвидировали

Столичные пожарные потушили ресторан в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллонов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что очаг пожара находился на кухонном помещении. Жертв и пострадавших нет.