  • 12 Октября, 22:48
  • BAIGENEWS

Пожар в ресторане Астаны ликвидировали

Сегодня, 21:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: МЧС РК

Столичные пожарные потушили ресторан в районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллонов", — говорится в сообщении. 

Уточняется, что очаг пожара находился на кухонном помещении. Жертв и пострадавших нет.

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