Сера горит в промзоне Шымкента: пожар локализован

Пожар локализован на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на МЧС РК.

Сообщалось, что днём 27 июля в промзоне огонь охватил мешки с серой, хранящиеся на открытой площадке ТОО "KMG Supple Company".

"Продолжаются работы по отсыпке инертными материалами. В настоящее время ведётся подача воздушно-механической пены по локализации открытых очагов горения. На месте пожара организовано три боевых участка тушения пожара", – сообщили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 300 человек личного состава, более 100 единиц техники, один пожарный поезд.

Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Эвакуировано 364 человек, из них 200 детей. Организовано горячее питание. 258 человек, в том числе 141 ребёнок разъехались по родственникам. На месте происшествия организован оперативный штаб. Причина возгорания устанавливается.