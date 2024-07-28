Пожар в промзоне Шымкента: что происходит к этому часу

27 июля на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента произошло возгорание технической газовой серы. Огонь охватил мешки с серой, хранящиеся на открытой площадке ТОО "KMG Supple Company". В акимате города рассказали о ситуации к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.



В ведомстве подчеркнули, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте ЧП находится аким Шымкента Габит Сыздықбеков.

В тушении пожара задействованы силы департамента по чрезвычайным ситуациям: 84 сотрудника и 22 единицы техники. На месте происшествия работает оперативный штаб, развернут командный штабной модуль. Руководит операцией замначальника департамента полковник Камбаров. на месте также дежурят медики, сотрудники акимата, санитарно-эпидемиологической службы и департамента промбезопасности.

"Сера, подвергшаяся возгоранию, поступила с Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и предназначалась для транспортировки в ТОО "Казфосфат", завод минеральных удобрений в Таразе. Жителям близлежащих районов рекомендуется закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу и использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Для обеспечения безопасности людей на время ликвидации пожара и его последствий приняли решение об эвакуации жителей микрорайона Шанырак. Ситуация находится под личным контролем акима Шымкента", — сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, тушение пожара, предварительная площадь которого 1200 квадратных метров, осложняется химической реакцией окисления серы. В резульате ЧП пришлось эвакуировать 364 человека, из них 200 детей. Ночью в ДЧС сообщили о локализации огня.

Тушение осложнялось химической реакцией окисления серы. Пожарные провели работы по обсыпке и дегазации инертными материалами. На помощь пожарным Шымкента прибыли силы и средства ДЧС Туркестанской области, а также пожарный поезд КТЖ. За медицинской помощью обратились 10 человек: один с ожогами и девять — с отравлением. После осмотра врачей два человека были госпитализированы, остальные восемь вернулись домой.