  • 11 Июля, 10:27
  • BAIGENEWS

Пожар в продуктовом магазине произошел в Кокшетау

Сегодня, 09:14
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: скриншот

Огнеборцы ликвидировали пожар в продуктовом магазине Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

"Сегодня утром в городе Кокшетау произошло загорание потолочного перекрытия и стеллажей в отдельно стоящем продуктовом магазине на площади 4 кв.м.

Силами спасателей пожар ликвидирован за 13 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

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