Пожар в продуктовом магазине произошел в Кокшетау
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
102Фото: скриншот
Огнеборцы ликвидировали пожар в продуктовом магазине Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
"Сегодня утром в городе Кокшетау произошло загорание потолочного перекрытия и стеллажей в отдельно стоящем продуктовом магазине на площади 4 кв.м.
Силами спасателей пожар ликвидирован за 13 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
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