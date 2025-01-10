В Петропавловске при пожаре в торговом доме "Рахат" пострадали семь квартир, 10 бутиков и магазин "Магнум", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Пожар в торговом доме "Рахат" вспыхнул 10 января около пяти часов утра. По словам заместителя начальника ДЧС СКО Дмитрия Растихина, на момент прибытия спасателей магазин уже горел открытым пламенем.

"Пожару был присвоен повышенный ранг сложности – третий номер. На место происшествия выехали все гарнизоны областного центра. Из дома эвакуировали 68 человек, включая 18 детей", – сообщил он.

Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров. Ликвидация огня заняла почти пять часов. Пострадали семь квартир, расположенных над магазином. У трёх выгорели балконы и повреждены внутренние помещения. У четырёх квартир разбиты оконные рамы, потрескались стеклопакеты и нарушена обшивка балконов. Пострадало имущество предпринимателей. Уничтожены товары в магазине "Магнум" и 10 бутиках.

По данным заместителя акима города Сергея Мелехова, эвакуированным жителям сразу была оказана помощь. Их согревали в предоставленных автобусах, раздавали горячий чай и еду. Помощь предоставили местные предприниматели. Жильцам пострадавших квартир предложили разместиться в общежитии. Однако на данный момент туда никто не заселился.

По данным ДЧС, предварительная причина пожара — короткое замыкание. На момент возгорания в помещении магазина никого не было. Он был оборудован пожарной сигнализацией, которая и сработала. Однако из-за высокой пожарной нагрузки (хранение химии, целлюлозы, полиэтилена и пластика) огонь распространился молниеносно.

Также известно, что во время проверки в апреле 2024 года в магазине было выявлено16 нарушений, в том числе проблемы с электропроводкой и эвакуационными путями. При этом был предоставлен отчет, что все нарушения устранили. Новая проверка была запланирована на первое полугодие 2025 года. В настоящее время проводится расследование. Работает пожарно-испытательная лаборатория, изучаются видеозаписи. Возбуждено уголовное дело для установления причин и виновных лиц.