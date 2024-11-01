Пожар в паркинге потушили в Астане

Легковая машина сгорела в одном из паркингов Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, в четырёхэтажном отдельно стоящем паркинге заметили сильное задымление на втором этаже. По прибытии пожарных установлено, что произошло возгорание машины.

Пожар ликвидирован. Специалисты производят проветривание помещений.

Пострадавших нет.