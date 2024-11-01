Пожар в паркинге потушили в Астане
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
137Фото: pxhere.com
Легковая машина сгорела в одном из паркингов Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС, в четырёхэтажном отдельно стоящем паркинге заметили сильное задымление на втором этаже. По прибытии пожарных установлено, что произошло возгорание машины.
Пожар ликвидирован. Специалисты производят проветривание помещений.
Пострадавших нет.
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