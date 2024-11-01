  • 1 Ноября, 23:40
  • BAIGENEWS

Пожар в паркинге потушили в Астане

Сегодня, 22:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:18
Сегодня, 22:18
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Фото: pxhere.com

Легковая машина сгорела в одном из паркингов Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, в четырёхэтажном отдельно стоящем паркинге заметили сильное задымление на втором этаже. По прибытии пожарных установлено, что произошло возгорание машины.

Пожар ликвидирован. Специалисты производят проветривание помещений.

Пострадавших нет. 

 

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