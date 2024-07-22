Пожар в паркинге новостройки произошёл в Астане
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
68Фото: МЧС РК
Трансформатор загорелся в паркинге жилого дома в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС уточнили, что ЧП произошло в районе Нура.
Загорание локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
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