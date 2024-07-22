  • 22 Июля, 22:10
  • BAIGENEWS

Пожар в паркинге новостройки произошёл в Астане

Сегодня, 21:57
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:57
Сегодня, 21:57
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Фото: МЧС РК

Трансформатор загорелся в паркинге жилого дома в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло в районе Нура.

Загорание локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

 

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