Пожар в общежитии произошёл в Астане

В Астане пожарные потушили огонь в общежитии и предотвратили его распространение на всё здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В переулке Куншуак района Алматы на территории частного жилого дома в отдельно стоящем двухэтажном общежитии произошло загорание комнаты с последующем переходом огня на кровлю. Пожарные защитили большую часть здания от огня. Силами МЧС в безопасную зону эвакуировано семь газовых баллонов", - сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причину случившегося ещё не установили.