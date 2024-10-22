Пожар в общежитии произошёл в Астане
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
121Фото: akorda.kz
В Астане пожарные потушили огонь в общежитии и предотвратили его распространение на всё здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В переулке Куншуак района Алматы на территории частного жилого дома в отдельно стоящем двухэтажном общежитии произошло загорание комнаты с последующем переходом огня на кровлю. Пожарные защитили большую часть здания от огня. Силами МЧС в безопасную зону эвакуировано семь газовых баллонов", - сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причину случившегося ещё не установили.
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