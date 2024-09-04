  • 4 Сентября, 22:24
  • BAIGENEWS

Пожар в общежитии произошёл в Астане

Сегодня, 21:42
АВТОР
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

Пожар в котельной общежития произошёл в Астане. Из здания эвакуировали двух человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

ЧП произошло на улице Ошакты в Алматинском районе.

"В двухэтажном общежитии в котельной произошёл пожар. Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух жителей из задымлённой зоны. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве. 

 

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