Пожар в области Абай: руководство "Семей Орманы" поместили под домашний арест

Генпрокуратура продолжает расследование причин возникновения лесного пожара в области Абай. Следствием подозревается руководство резервата "Семей Орманы" и Новошульбинского филиала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"1 июля их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С учётом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие", - сообщили в Генпрокуратуре.