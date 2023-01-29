Пожар в "облаках": как тушили рестобар на Шымбулаке

Фото: МЧС РК

В МЧС РК поделились подробностями тушения пожара в горах, на высоте 3200 метров над уровнем моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спасателей, сообщение от владельца рестобара, расположенного в горах в Медеуского района, поступило в 5:30. "Облака" горели открытым пламенем.

"Ввиду того что подъём пожарной техники не возможен личный состав осуществлял подъём на функулёре. Тушение осуществлялось от объектового водоснабжения. Пожар локализован в 8:05 и ликвидирован в 08:30. Ввиду объективных причин не достатка сил и средств на тушение основные силы были средаточены на недопущении распространения огня на соседние объекты. Принятыми мерами не допущено распространение огня на гондольную дорогу ГЛК Шымбулак", — рассказали пожарные.

Тушили от двух линий снегогенераторов, преобразующих воду в снег. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.

В тушении было задействовано 13 человек личного состава.

Фото: МЧС РК