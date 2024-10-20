Пожар в новостройке ликвидировали в Астане
Сегодня, 14:48
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Сегодня, 14:48Сегодня, 14:48
150Фото: t.me/kazchuvash
Столичные огнеборцы потушили пожар в новостройке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Видео с места пожара появились в социальных сетях. На кадрах заметны густые клубы дыма.
"Сегодня в районе Нура по улице Казыбек би произошло загорание в одной из многоэтажных новостроек. Силами МЧС пожар ликвидирован на уточненной площади 70 квадратных метров К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
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