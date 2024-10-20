Пожар в новостройке ликвидировали в Астане

Столичные огнеборцы потушили пожар в новостройке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Видео с места пожара появились в социальных сетях. На кадрах заметны густые клубы дыма.

"Сегодня в районе Нура по улице Казыбек би произошло загорание в одной из многоэтажных новостроек. Силами МЧС пожар ликвидирован на уточненной площади 70 квадратных метров К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.