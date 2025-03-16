Пожар в ночном клубе унёс жизни 51 человека в Северной Македонии
Люди пришли на концерт популярного хип-хоп дуэта ADN.
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
129Фото: BBC Russian
В городе Кочани Северной Македонии произошёл крупный пожар в ночном клубе Pulse, где проходил концерт популярного хип-хоп дуэта ADN. По данным министерства внутренних дел страны, жертвами трагедии стали 51 человек, более 100 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC.
В момент возгорания в клубе находилось около 1500 человек. Причины пожара устанавливаются, однако местные СМИ, в частности Нова Македонија, сообщают, что возгорание могло быть вызвано использованием пиротехники.
"Расследование продолжается, несколько человек задержаны", — сообщили в МВД Северной Македонии.
Власти выразили соболезнования семьям погибших, а в стране объявлен траур.
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