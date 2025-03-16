В городе Кочани Северной Македонии произошёл крупный пожар в ночном клубе Pulse, где проходил концерт популярного хип-хоп дуэта ADN. По данным министерства внутренних дел страны, жертвами трагедии стали 51 человек, более 100 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC.

В момент возгорания в клубе находилось около 1500 человек. Причины пожара устанавливаются, однако местные СМИ, в частности Нова Македонија, сообщают, что возгорание могло быть вызвано использованием пиротехники.

"Расследование продолжается, несколько человек задержаны", — сообщили в МВД Северной Македонии.

Власти выразили соболезнования семьям погибших, а в стране объявлен траур.