  • 16 Марта, 15:31
  • BAIGENEWS

Пожар в ночном клубе унёс жизни 51 человека в Северной Македонии

Люди пришли на концерт популярного хип-хоп дуэта ADN.

Сегодня, 14:44
АВТОР
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BBC Russian Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: BBC Russian

В городе Кочани Северной Македонии произошёл крупный пожар в ночном клубе Pulse, где проходил концерт популярного хип-хоп дуэта ADN. По данным министерства внутренних дел страны, жертвами трагедии стали 51 человек, более 100 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC.

В момент возгорания в клубе находилось около 1500 человек. Причины пожара устанавливаются, однако местные СМИ, в частности Нова Македонија, сообщают, что возгорание могло быть вызвано использованием пиротехники.

"Расследование продолжается, несколько человек задержаны", — сообщили в МВД Северной Македонии.

Власти выразили соболезнования семьям погибших, а в стране объявлен траур.

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