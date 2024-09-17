Пожар в многоэтажке в Петропавловске: есть пострадавший

217 человек эвакуировали из многоэтажки в Петропавловске из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в доме на улице Парковая, на восьмом этаже. Загорелись домашние вещи и мебель.

Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека и эвакуировано 217 человек, из них 21 ребёнок.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Один человек госпитализирован.