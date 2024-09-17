  • 17 Сентября, 21:37
  • BAIGENEWS

Пожар в многоэтажке в Петропавловске: есть пострадавший

Сегодня, 20:44
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: МЧС РК

217 человек эвакуировали из многоэтажки в Петропавловске из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в доме на улице Парковая, на восьмом этаже. Загорелись домашние вещи и мебель. 

Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека и эвакуировано 217 человек, из них 21 ребёнок.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Один человек госпитализирован.

 

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