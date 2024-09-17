Пожар в многоэтажке в Петропавловске: есть пострадавший
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
132Фото: МЧС РК
217 человек эвакуировали из многоэтажки в Петропавловске из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в доме на улице Парковая, на восьмом этаже. Загорелись домашние вещи и мебель.
Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека и эвакуировано 217 человек, из них 21 ребёнок.
Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Один человек госпитализирован.
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