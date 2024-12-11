Двух человек эвакуировали при пожаре спасатели МЧС в Караганде, передаёт BaigeNews,kz.

ЧП случилось в квартире на пятом этаже. Произошло горение бытовой техники, домашних вещей и мебели.

Из задымлённой зоны эвакуировали жильцов. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара организован обогрев для жильцов дома. Причина происшествия устанавливается.