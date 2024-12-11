Пожар в многоэтажке произошёл в Караганде
Организован обогрев для жильцов дома.
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
123Фото: ДЧС Карагандинской области
Двух человек эвакуировали при пожаре спасатели МЧС в Караганде, передаёт BaigeNews,kz.
ЧП случилось в квартире на пятом этаже. Произошло горение бытовой техники, домашних вещей и мебели.
Из задымлённой зоны эвакуировали жильцов. Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара организован обогрев для жильцов дома. Причина происшествия устанавливается.
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