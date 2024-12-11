  • 11 Декабря, 19:10
  • BAIGENEWS

Пожар в многоэтажке произошёл в Караганде

Организован обогрев для жильцов дома.

Сегодня, 18:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Карагандинской области Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
123
Фото: ДЧС Карагандинской области

Двух человек эвакуировали при пожаре спасатели МЧС в Караганде, передаёт BaigeNews,kz.

ЧП случилось в квартире на пятом этаже. Произошло горение бытовой техники, домашних вещей и мебели. 

Из задымлённой зоны эвакуировали жильцов. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара организован обогрев для жильцов дома. Причина происшествия устанавливается.

Самое читаемое

Наверх