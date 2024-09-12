Пожар в многоэтажке произошёл в Караганде
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
78Фото: ДЧС Карагандинской области
В Караганде ликвидировали пожар в многоэтажном доме на проспекте Бухар-Жырау, передаёт BaigeNews.kz.
"На седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло горение домашних вещей на смежных балконах (лоджии) на общей площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.
Причину происшествия устанавливают.
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