  • 12 Сентября, 22:00
  • BAIGENEWS

Пожар в многоэтажке произошёл в Караганде

Сегодня, 21:30
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: ДЧС Карагандинской области

В Караганде ликвидировали пожар в многоэтажном доме на проспекте Бухар-Жырау, передаёт BaigeNews.kz.

"На седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло горение домашних вещей на смежных балконах (лоджии) на общей площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

Причину происшествия устанавливают.

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