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Пожар в многоэтажке Алматы: жильцов разместили в гостинице
Акимат Алматы организовал ночлег и питание для жильцов многоэтажного дома в микрорайоне Аккент, где 1 августа произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.
После пожара приняты следующие меры:
перед домом №54 создан оперативный штаб куда входят представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата;
организована круглосуточная работа оперативного штаба;
управление полиции организовало дежурство сотрудников полиции на месте для обеспечения безопасности и сохранности имущества пострадавших;
организовано питание и ночлег для пострадавших жителей в гостинице и спортзале 178-го лицея;
организовывается через службу спасения Алматы раскладушки и матрасы на 250 коек;
организована работа службы района по санитарной очистке территории;
Кроме того, районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которого застройщик обязался восстановить квартиры;
Организована горячая линия для пострадавших: 87071872507, 3989820. Также проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.
1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.
В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.
В Управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.
Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.
Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.
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