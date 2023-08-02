Пожар в многоэтажке Алматы: жильцов разместили в гостинице

Фото: МЧС РК

Акимат Алматы организовал ночлег и питание для жильцов многоэтажного дома в микрорайоне Аккент, где 1 августа произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

После пожара приняты следующие меры:

перед домом №54 создан оперативный штаб куда входят представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата;

организована круглосуточная работа оперативного штаба;

управление полиции организовало дежурство сотрудников полиции на месте для обеспечения безопасности и сохранности имущества пострадавших;

организовано питание и ночлег для пострадавших жителей в гостинице и спортзале 178-го лицея;

организовывается через службу спасения Алматы раскладушки и матрасы на 250 коек;

организована работа службы района по санитарной очистке территории;

Кроме того, районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которого застройщик обязался восстановить квартиры;

Организована горячая линия для пострадавших: 87071872507, 3989820. Также проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

В Управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.