Пожар в многоэтажке Актобе: спасены и эвакуированы более 40 человек
Огонь вспыхнул в помещении, используемом под кабинет КСК.
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
210Фото: скриншот с видео
В Актобе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из жилых многоэтажных домов, где огонь вспыхнул в помещении, используемом под кабинет КСК, а также затронул электрощитовую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы, и огнеборцы незамедлительно прибыли на место. По лестничным маршам они спасли семь человек, ещё 35 эвакуировали из задымлённого здания.
"Пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет. Причины возгорания выясняются", — уточнили в ведомстве.
Ранее в Семее сотрудники МЧС спасли женщину из охваченного огнём частного дома.
Видео: МЧС РК
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