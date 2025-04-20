В Актобе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из жилых многоэтажных домов, где огонь вспыхнул в помещении, используемом под кабинет КСК, а также затронул электрощитовую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы, и огнеборцы незамедлительно прибыли на место. По лестничным маршам они спасли семь человек, ещё 35 эвакуировали из задымлённого здания.

"Пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет. Причины возгорания выясняются", — уточнили в ведомстве.

Ранее в Семее сотрудники МЧС спасли женщину из охваченного огнём частного дома.