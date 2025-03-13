  • 13 Марта, 19:06
  • BAIGENEWS

Пожар в мебельном цехе тушат в Астане

Спасатели работают по повышенному рангу.

Сегодня, 18:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: МЧС РК

В эти минуты пожарные в Астане тушат возгорание в здании мебельного цеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Акбокен в районе Сарыарка.

Пожарные работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.

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