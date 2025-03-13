В эти минуты пожарные в Астане тушат возгорание в здании мебельного цеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Акбокен в районе Сарыарка.

Пожарные работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.