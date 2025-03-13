Пожар в мебельном цехе тушат в Астане
Спасатели работают по повышенному рангу.
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
121Фото: МЧС РК
В эти минуты пожарные в Астане тушат возгорание в здании мебельного цеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло на улице Акбокен в районе Сарыарка.
Пожарные работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.
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